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Грег Попович: Виктор Вембаньяма сыграет в Летней лиге

Грег Попович: Виктор Вембаньяма сыграет в Летней лиге
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о возможном участии Виктора Вембаньяма в Летней лиге – 2023.

«Он сыграет, да. В какой степени мы пока не уверены. Всё-таки недавно завершился плей-офф во Франции», – сказал Попович на драфте.

По результатам драфт-лотереи первый пик 2023 года достался именно техасской команде. Это уже третий такой случай в истории команды. Предыдущие два — прямо повлияли на ход истории для всей организации. В первый раз это произошло в 1987 году, где «Спёрс» задрафтовали центрового Дэвида Робинсона, который в итоге стал двукратным чемпионом НБА в составе «шпор». Следующий раз произошёл в 1997 году — год Тима Данкана, который принёс пять чемпионств «Сан-Антонио».

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