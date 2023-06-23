Виктор Вембаньяма обратился к Грегу Поповичу на драфте

Французский центровой Виктор Вембаньяма, которого под первым номером выбрал «Сан-Антонио Спёрс», обратился на церемонии драфта к главному тренеру команды Грегу Поповичу.

«Я готов учиться… Я готов к этому», – сказал Вембаньяма.

По результатам драфт-лотереи первый пик 2023 года достался именно техасской команде. Это уже третий такой случай в истории команды. Предыдущие два — прямо повлияли на ход истории для всей организации. В первый раз это произошло в 1987 году, где «Спёрс» задрафтовали центрового Дэвида Робинсона, который в итоге стал двукратным чемпионом НБА в составе «шпор». Следующий раз произошёл в 1997 году — год Тима Данкана, который принёс пять чемпионств «Сан-Антонио».

В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда уступила «Монако» со счётом 0-3.