Грег Попович: мне нужно лучше понять, что на уме у Виктора Вембаньямы

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о новом игроке команды под первым номером драфта Викторе Вембаньяме.

«У него отличный характер, хорошее сочетание интеллектуальных способностей и эмоционального интеллекта. Он понимает, что такое ажиотаж. Он осознаёт всё внимание, которое он получает, но он всё ещё приветствует его, имеет дело с ним… Я думаю, он понимает, что есть способ справиться с этой ответственностью.

Как я уже говорил, я всего пару раз разговаривал с ним по телефону, поэтому мне нужно лучше понять, что у него на уме. Разговаривал с его людьми, которые тренировали его всю жизнь», – сказал Попович на драфте.

Всего в драфте принимают участие сразу 242 потенциальных новичка, 48 из них не граждане США.