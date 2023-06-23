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Грег Попович: мне нужно лучше понять, что на уме у Виктора Вембаньямы

Грег Попович: мне нужно лучше понять, что на уме у Виктора Вембаньямы
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о новом игроке команды под первым номером драфта Викторе Вембаньяме.

«У него отличный характер, хорошее сочетание интеллектуальных способностей и эмоционального интеллекта. Он понимает, что такое ажиотаж. Он осознаёт всё внимание, которое он получает, но он всё ещё приветствует его, имеет дело с ним… Я думаю, он понимает, что есть способ справиться с этой ответственностью.

Как я уже говорил, я всего пару раз разговаривал с ним по телефону, поэтому мне нужно лучше понять, что у него на уме. Разговаривал с его людьми, которые тренировали его всю жизнь», – сказал Попович на драфте.

Всего в драфте принимают участие сразу 242 потенциальных новичка, 48 из них не граждане США.

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