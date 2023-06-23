Джейлен Худ-Шифино: я нацелен учиться у Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса

Новоиспечённый защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джейлен Худ-Шифино рассказал о том, каково это — быть задрафтованным в такую историческую организацию с легендарными игроками в команде.
«Я оказался задрафтован в исторически великую организацию. Организацию, которая становится всё лучше и лучше. Организацию, которая претендует на чемпионство.
Я нацелен выкладываться на команду каждый день, постараюсь помочь команде настолько, насколько смогу. Также я нацелен учиться у Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, а также и у других ребят. Это будет отлично.
Я большой защитник с хорошим ростом, я умею набирать очки как с дальней дистанции, так и в «краске». Я альтруистичен, люблю помогать партнёрам, могу обороняться на разных позициях. Думаю, если всё сложить — я очень хороший игрок, а также отличная личность», — рассказал Худ-Шифино на пресс-конференции после драфта.
- 23 июня 2023
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