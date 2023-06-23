Тони Паркер: «Сан-Антонио» — идеальное место для Вембаньямы, он в очень хороших руках

Бывший разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер высказался о французском центровом Викторе Вембаньяме, выбранном командой под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я знаю, что он хотел перейти в «Сан-Антонио», и мне кажется, что это была судьба, учитывая связи с Францией, которые мы создавали годами. И он собирается продолжить наследие. Это довольно круто.

Он уникален. Его набор навыков поражает. Вы знаете, мы никогда не видели парня ростом 220 см, который так бросал бы и обладал бы такими навыками дриблинга, как у него, и его манера игры… это что-то другое. Не могу дождаться, когда увижу, как он играет за «Спёрс».

Что ему нужно сделать, чтобы адаптироваться? Быть собой. Он уже такой. Его не волнуют давление и ожидания, и я думаю, что «Спёрс» — идеальное место для него. Он в очень хороших руках.

Это хорошее начало. Теперь ему понадобится некоторая помощь, выиграть чемпионат в НБА — это самое сложное, что вы можете сделать. Итак, нам со «Спёрс» предстоит много работы, чтобы попытаться собрать вокруг него подходящие фигуры, чтобы мы могли бороться за чемпионство.

Это также здорово для французского баскетбола. Очевидно, что будущие годы национальной команды выглядят блестящими», — приводит слова Паркера AP News.