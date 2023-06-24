Дуэйн Уэйд рассматривает возможность инвестиций в команду женской НБА

Бывшая звезда НБА Дуэйн Уэйд рассматривает возможность инвестирования в клуб женской НБА «Чикаго Скай», сообщает Chicago SunTimes. Он посетил тренировку команды на прошлой неделе.

«Я инвестирую во многие вещи, и если я могу одолжить своё имя и бренд чему-то, что имеет смысл, в чём я вижу будущее, то всегда стараюсь это делать. Я внимательно изучил женскую НБА, внимательно изучил «Чикаго Скай» и внимательно посмотрел, то ли это место, частью которого должен быть Дуэйн Уэйд. В своё время решение будет принято», — сказал Уэйд.

«Скай» — это независимая франшиза женской НБА, которая не связана с «Чикаго Буллз» или какой-либо командой мужской НБА. Майкл Альтер является основным владельцем «Скай», и ранее в этом месяце 10% акций были проданы группе инвесторов, в которую входила совладелица «Чикаго Кабс» из MLB Лаура Рикеттс.