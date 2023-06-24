Бывший защитник «Зенита» и «Химок» Стефан Маркович завершил карьеру в 35 лет

Сербский защитник «Црвены Звезды» Стефан Маркович завершил профессиональную карьеру.

«Сербский защитник выступал в Санкт-Петербурге только один сезон, 2016-2017, но, мы уверены, запомнился многим. Его самоотдача, волшебные передачи и улыбка раскрашивали любой матч! Желаем Стефану отличной баскетбольной «пенсии» и всегда ждём в гости!» — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой «Зенита».

Маркович выступал в составе петербургского клуба в сезоне-2016/2017, перебравшись затем в подмосковные «Химки», за которые выступал до 2019 года.

В составе сборной Сербии Маркович является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионата мира 2014 года и чемпионата Европы 2009 года.