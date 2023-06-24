Чемпион мира в составе СССР ответил, справедливо ли российских игроков не драфтуют в НБА

Чемпион мира по баскетболу в составе сборной СССР Станислав Ерёмин высказался насчёт отсутствия российских игроков на драфте НБА. Напомним, в последний раз игрок из России был задрафтован клубом НБА в 2013 году – Сергея Карасёва под номером 19 выбрал «Кливленд Кавальерс».

«Политика на это никак не влияет. Был период в российском баскетболе, когда он оживился и показывал рост – после перестройки и связанного с ним застоя. Появились игроки, родившиеся в первой половине восьмидесятых, которые пусть не были фаворитами драфта НБА, но считались крепкими кандидатами. Кириленко, Моня, Хряпа оставили свой след в лучшей лиге мира, Кириленко вообще там был звездой.

Не случайно сборная в те годы выиграла чемпионат Европы, успешно выступила на Олимпийских играх в Лондоне. Сейчас мы «откатились» с этих позиций. Есть талантливые ребята в младших возрастах, но им трудно реализовать себя на взрослом уровне. В клубах Единой лиги ВТБ мало рабочих мест россиян, они не получают игровой практики, не растут, утыкаются в тупик. Пропадают из баскетбола или остаются на скамейке запасных.

Хорошо, что в лиге есть такие команды, как «Уралмаш», «Руна», «Парма». Они не борются за высшие награды, но отказались от легионеров и дают шанс россиянами. Но все равно для такой большой страны, как Россия, этого мало. Тон в ведущих клубах Лиги ВТБ задают легионеры. Так что наши баскетболисты справедливо не попадают на драфт НБА. Тех, кто там был, можно сосчитать на пальцах. Хотя даже маленькие европейские страны увеличили свое представительство в этой лиге. Я уже не говорю о югославском регионе, который регулярно поставляет туда игроков», – сказал Ерёмин в интервью «РБ Спорт».