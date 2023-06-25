Виктор Вембаньяма впервые предстал в форме «Сан-Антонио Спёрс»

Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма впервые показался в форме техасской команды.
Виктор Вембаньяма предстал в форме «Сан-Антонио Спёрс»
Фото: Социальные сети Bleacher Report
На минувшем драфте Вембаньяма был выбран «Спёрс» под первым номером. Рост центрового составляет 221 сантиметр при весе 109 килограммов.
Виктор Вембаньяма в форме «Сан-Антонио Спёрс»
Фото: Социальные сети Bleacher Report
В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда уступила «Монако» со счётом 0-3.
Виктор является уникальным игрокам по навыкам. Несмотря на очень высокий рост, игрок обладает способностью исполнять дальние броски, хорошо обращается с мячом, достаточно ловок и быстр.
Вембаньяма стал очередным французским баскетболистом в истории техасской команды. Ранее в «Спёрс» играл возможно самый великий французский игрок в истории — Тони Паркер.
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