«Никс» не стали продлевать контракт с Дерриком Роузом

«Нью-Йорк Никс» отклонили опцию команды в контракте с Дерриком Роузом на сумму в $ 15,6 млн, поэтому ветеран-разыгрывающий в это межсезонье станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем регулярном сезоне баскетболист принял участие в 27 матчах, в среднем набирая 5,6 очка, делая 1,7 передачи и 1,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 38,4, трёхочковых — 30,2.

Ранее инсайдер НБА Майкл Скотто выразил мнение, что разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз может вернуться в «Чикаго Буллз», где начинал профессиональную карьеру.