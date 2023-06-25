«Никс» не стали продлевать контракт с Дерриком Роузом
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«Нью-Йорк Никс» отклонили опцию команды в контракте с Дерриком Роузом на сумму в $ 15,6 млн, поэтому ветеран-разыгрывающий в это межсезонье станет неограниченно свободным агентом.
В минувшем регулярном сезоне баскетболист принял участие в 27 матчах, в среднем набирая 5,6 очка, делая 1,7 передачи и 1,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 38,4, трёхочковых — 30,2.
Ранее инсайдер НБА Майкл Скотто выразил мнение, что разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз может вернуться в «Чикаго Буллз», где начинал профессиональную карьеру.
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