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Стивен Джексон рассказал, что отличало Коби Брайанта от остальных игроков

Стивен Джексон рассказал, что отличало Коби Брайанта от остальных игроков
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон ответил на вопрос, какие качества отличали Коби Брайанта от других баскетболистов.

«У него был хит-лист всех лучших игроков нашего класса. Он был сосредоточен на том, чтобы стать лучше и уничтожить их… Он думал, что станет величайшим баскетболистом всех времен», — сказал Кроуфорд на Dan Patrick Show.

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Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. В «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.

Баскетболист разбился вместе со своей дочерью Джанной в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.

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