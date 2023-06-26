Стивен Джексон рассказал, что отличало Коби Брайанта от остальных игроков
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон ответил на вопрос, какие качества отличали Коби Брайанта от других баскетболистов.
«У него был хит-лист всех лучших игроков нашего класса. Он был сосредоточен на том, чтобы стать лучше и уничтожить их… Он думал, что станет величайшим баскетболистом всех времен», — сказал Кроуфорд на Dan Patrick Show.
НБА. Актуальное:
Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. В «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.
Баскетболист разбился вместе со своей дочерью Джанной в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.
Рэндл — о Брайанте:
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