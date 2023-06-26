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Аналитик предположил, куда может перейти Деррик Роуз

Аналитик предположил, куда может перейти Деррик Роуз
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Знаменитый разыгрывающий Деррик Роуз может перейти в «Милуоки Бакс», считает аналитик НБА Адам Уэллс.

«Если есть ранний фаворит на подписание Роуза, то это «Милуоки Бакс».

По словам давнего инсайдера Национальной баскетбольной лиги Марка Штайна, они проявляли к нему интерес до дедлайна торгов в феврале, но тогда сделка не состоялась», — сказал Уэллс.

В минувшем регулярном сезоне баскетболист принял участие в 27 матчах, в среднем набирая 5,6 очка, делая 1,7 передачи и 1,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 38,4, трёхочковых — 30,2.

Ранее инсайдер НБА Майкл Скотто выразил мнение, что разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз может вернуться в «Чикаго Буллз», где начинал профессиональную карьеру.

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