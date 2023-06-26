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Деннис Родман: если бы Ларри Бёрд играл сейчас, он выступал бы в Европе. Йокич лучше его

Деннис Родман: если бы Ларри Бёрд играл сейчас, он выступал бы в Европе. Йокич лучше его
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Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман поделился мнением о возможной игре один на один между форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и легендарным Ларри Бёрдом.

«Аренас сказал, что Ларри Бёрд переиграл бы Леброна Джеймса в игре один на один? Извини, что? Если бы Ларри Бёрд играл в текущую эпоху, он выступал бы в Европе. Нет, ни за что, он бы не переиграл Леброна. Он правда потрясающий игрок для «Бостон Селтикс» и той эпохи, но сейчас баскетбол совсем другой. Я думаю, парень из Денвера намного лучше его. Да, я говорю о Йокиче», — сказал Родман в эфире Vlad TV.

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Напомним, «Денвер Наггетс» впервые в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в минувшем сезоне. Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.

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