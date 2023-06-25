«Вашингтон Уизардс» объявил об обмене Брэдли Била в «Финикс Санз»

Баскетбольный клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» на своём официальном сайте объявил об обмене атакующего защитника Брэдли Била в «Финикс Санз».
По итогам сделки «Вашингтон Уизардс» приобрели разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.
Также стало известно, что «Вашингтон Уизардс» договорился об обмене Пола в «Голден Стэйт Уорриорз» на атакующих защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030-м году и защищённый пик первого раунда в 2027-м году.
В прошедшем сезоне НБА «Вашингтон Уизардс» занял 11-е место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.
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