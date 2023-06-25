Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Вашингтон Уизардс» объявил об обмене Брэдли Била в «Финикс Санз»

Баскетбольный клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» на своём официальном сайте объявил об обмене атакующего защитника Брэдли Била в «Финикс Санз».

По итогам сделки «Вашингтон Уизардс» приобрели разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.

Также стало известно, что «Вашингтон Уизардс» договорился об обмене Пола в «Голден Стэйт Уорриорз» на атакующих защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030-м году и защищённый пик первого раунда в 2027-м году.

В прошедшем сезоне НБА «Вашингтон Уизардс» занял 11-е место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.