Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вашингтон Уизардс» объявил об обмене Брэдли Била в «Финикс Санз»

«Вашингтон Уизардс» объявил об обмене Брэдли Била в «Финикс Санз»
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетбольный клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» на своём официальном сайте объявил об обмене атакующего защитника Брэдли Била в «Финикс Санз».

По итогам сделки «Вашингтон Уизардс» приобрели разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.

Также стало известно, что «Вашингтон Уизардс» договорился об обмене Пола в «Голден Стэйт Уорриорз» на атакующих защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030-м году и защищённый пик первого раунда в 2027-м году.

В прошедшем сезоне НБА «Вашингтон Уизардс» занял 11-е место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.

Материалы по теме
Драфт НБА 2023 года стал самым просматриваемым в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023