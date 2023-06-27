На «Парму-Пари» подали в суд за неоплату аренды зала
Поделиться
ООО «Молот», подало иск к Фонду развития пермского баскетбола «Парма» и требует взыскать с ответчика 8,45 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Перехват».
Предварительное слушание состоится через месяц, 26 июля.
Сообщается, что сумма в размере 8,45 млн рублей сложилась в результате трёх неоплаченных договоров за аренду зала — от 29 августа и 3 ноября 2022 года, а также от 28 февраля 2023-го.
Стоит отметить, что пермская команда заработала 7,8 млн на билетах в сезоне-2021/22. Ориентировочный бюджет команды на сезон составляет 330-340 млн рублей.
ООО «Молот» — компания, которая управляет универсальным дворцом спорта, где выступает команда.
В завершившемся сезоне команда дошла до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где в трёх матчах уступила УНИКСу.
Комментарии
- 27 июня 2023
-
09:48
-
09:37
-
09:19
-
06:18
-
05:51
-
00:49
- 26 июня 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:11
-
21:55
-
21:25
-
21:04
-
20:56
-
20:49
-
20:00
-
19:45
-
19:20
-
18:59
-
18:32
-
17:59
-
17:36
-
16:55
-
16:44
-
16:27
-
15:49
-
15:39
-
15:05
-
14:56
-
13:40
-
13:30
-
13:11
-
12:55
-
12:44
-
12:15
-
11:30
Партнерский контент