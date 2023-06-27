Джей Джей Редик объяснил, почему Крис Пол не подходит «Голден Стэйт»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик считает, что разыгрывающий Крис Пол слишком медленный для «Голден Стэйт Уорриорз», куда он недавно перешёл.

«Уорриорз» в прошлом году были шестой командой по средней скорости в нападении. У Криса Пола самая медленная средняя скорость в нападении среди всех игроков лиги, которые сыграли не менее 1000 минут», — приводит слова Редика Clutch Points.

Напомним, Пол перешёл в «Голден Стэйт» из «Вашингтон Уизардс» в результате обмена на Джордана Пула. Также «Уизардс» получили защищённый пик первого раунда в драфте 2030 года и пик второго раунда в 2027 году. Помимо этого, частью сделки стал атакующий защитник Райан Роллинз, который отправился в Вашингтон.