Джей Джей Редик объяснил, почему Крис Пол не подходит «Голден Стэйт»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик считает, что разыгрывающий Крис Пол слишком медленный для «Голден Стэйт Уорриорз», куда он недавно перешёл.
«Уорриорз» в прошлом году были шестой командой по средней скорости в нападении. У Криса Пола самая медленная средняя скорость в нападении среди всех игроков лиги, которые сыграли не менее 1000 минут», — приводит слова Редика Clutch Points.
НБА. Актуальное:
Напомним, Пол перешёл в «Голден Стэйт» из «Вашингтон Уизардс» в результате обмена на Джордана Пула. Также «Уизардс» получили защищённый пик первого раунда в драфте 2030 года и пик второго раунда в 2027 году. Помимо этого, частью сделки стал атакующий защитник Райан Роллинз, который отправился в Вашингтон.
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