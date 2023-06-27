Крис Бруссар: Леброн, Дэвис и Ривз не являются «большой тройкой»

Журналист Fox Sports Крис Бруссар заявил, что Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Остина Ривза нельзя назвать «большой тройкой» «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Леброна, Дэвиса и Ривза можно назвать «большой тройкой»? Я не думаю, что это подходящее название. Трио. Можем ли мы просто назвать их трио?

Остин Ривз не входит ни в одну «большую тройку». Я знаю, он сам так считает, но он не является частью «большой тройки», — приводит слова Бруссара Clutch Points.

Ранее сообщалось, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» намерено повторить любое предложение, которое поступит Ривзу. В минувшем розыгрыше плей-офф 25-летний Ривз принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 16,9 очка, 4,6 передачи и 4,4 подбора при общей реализации бросков с игры 46,4%, трёхочковых — 44,3%.