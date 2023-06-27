Фрэнсис Тиафо назвал Била и Уолла любимой парой защитников в «Вашингтоне»

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо назвал Брэдли Била и Джона Уолла своей любимой парой защитников в «Вашингтон Уизардс».

«Невероятно, что оба этих чувака больше не носят майку «Вашингтон Уизардс». Они всегда будут моим любимым бэккортом (Пара защитников в баскетболе. — Прим. «Чемпионата».)», — написал Тиафо на своей странице в социальной сети.

Брэдли Бил и Джон Уолл вместе выступали в составе «Вашингтона» с 2012 по 2020 годы. В декабре 2020 года Уолл был обменян в «Хьюстон Рокетс».

Брэдли Бил покинул столичную команду по окончании минувшего сезона, перейдя в «Финикс Санз» в результате обмена.

В минувшем регулярном сезоне Бил принял участие в 50 матчах, в среднем набирая 23,2 очка, делая 5,4 передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, трёхочковых — 36,5.