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Определились все пары 1/8 финала юношеского чемпионата мира по баскетболу

Определились все пары 1/8 финала юношеского чемпионата мира по баскетболу
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Стали известны все пары юношеского чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Венгрии.

Действущие победители турнира команда США встретится со сборной Китая, сборная Испании сыграет с Ливаном, Сербии предстоит встреча с юношами из Южной Кореи, сборная Турции встретится с командой Египта. Хозяева турнира венгры поборются за путёвку в четвертьфинал с командой Японии.

По итогам групповой стадии турнира определились следующие пары 1/8 финала:

Испания — Ливан;
Бразилия — Аргентина;
Канада — Словения;
Египет — Турция;
Франция — Мадагаскар;
Сербия — Южная Корея;
Китай — США;
Япония — Венгрия.

Матчи 1/8 финала пройдут 28 июня.

Юношеский чемпионат мира по баскетболу проходит в Дебрецене (Венгрия) с 24 июня по 2 июля.

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