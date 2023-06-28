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Определились все пары 1/8 финала юношеского чемпионата мира по баскетболу

Стали известны все пары юношеского чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Венгрии.

Действущие победители турнира команда США встретится со сборной Китая, сборная Испании сыграет с Ливаном, Сербии предстоит встреча с юношами из Южной Кореи, сборная Турции встретится с командой Египта. Хозяева турнира венгры поборются за путёвку в четвертьфинал с командой Японии.

По итогам групповой стадии турнира определились следующие пары 1/8 финала:

Испания — Ливан;

Бразилия — Аргентина;

Канада — Словения;

Египет — Турция;

Франция — Мадагаскар;

Сербия — Южная Корея;

Китай — США;

Япония — Венгрия.

Матчи 1/8 финала пройдут 28 июня.

Юношеский чемпионат мира по баскетболу проходит в Дебрецене (Венгрия) с 24 июня по 2 июля.