Определились все пары 1/8 финала юношеского чемпионата мира по баскетболу
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Стали известны все пары юношеского чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Венгрии.
Действущие победители турнира команда США встретится со сборной Китая, сборная Испании сыграет с Ливаном, Сербии предстоит встреча с юношами из Южной Кореи, сборная Турции встретится с командой Египта. Хозяева турнира венгры поборются за путёвку в четвертьфинал с командой Японии.
По итогам групповой стадии турнира определились следующие пары 1/8 финала:
Испания — Ливан;
Бразилия — Аргентина;
Канада — Словения;
Египет — Турция;
Франция — Мадагаскар;
Сербия — Южная Корея;
Китай — США;
Япония — Венгрия.
Матчи 1/8 финала пройдут 28 июня.
Юношеский чемпионат мира по баскетболу проходит в Дебрецене (Венгрия) с 24 июня по 2 июля.
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