Чарльз Баркли рассказал историю про Майкла Джордана с Олимпиады-1992

Член Зала Славы НБА Чарльз Баркли поделился историей о легендарном атакующего защитнике и шестикратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкле Джордане с Олимпиады — 1992 в Барселоне.

«Это тот момент, когда я понял, что Джордан сумасшедший. Я, Майкл, Дэвид Робинсон и Чак Дэйли (главный тренер сборной США — Прим. «Чемпионата») пошли играть в гольф. В тот же день мы должны были играть в Пуэрто-Рико на Олимпиаде. После 18 разыгранных лунок Дэйли сказал, что надо возвращаться, но Джордан сказал, что сыграет ещё 18 лунок.

«Но у нас же игра», — заявил тренер. «Я буду в порядке», — ответил Джордан.

Перед матчем тренер нам давал указания, кто кого будет оборонять. Майкл тут же заявил: «Нет, я буду оборонять другого парня, их разыгрывающего. Он про меня наговорил всякого, я читал в газете».

В итоге после 36 разыгранных лунок он пошёл обороняться против того парня. В итоге защищает его, будто сейчас проходит седьмая игра финальной серии. Также он ему наговаривал постоянно, мол только попробуй ещё раз что-нибудь про меня скажи!

И тогда я подумал, что Джордан из другой породы», — рассказал Баркли в эфире NBA on TNT.