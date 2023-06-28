Чарльз Баркли рассказал историю про Майкла Джордана с Олимпиады-1992

Член Зала Славы НБА Чарльз Баркли поделился историей о легендарном атакующего защитнике и шестикратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкле Джордане с Олимпиады — 1992 в Барселоне.
«Это тот момент, когда я понял, что Джордан сумасшедший. Я, Майкл, Дэвид Робинсон и Чак Дэйли (главный тренер сборной США — Прим. «Чемпионата») пошли играть в гольф. В тот же день мы должны были играть в Пуэрто-Рико на Олимпиаде. После 18 разыгранных лунок Дэйли сказал, что надо возвращаться, но Джордан сказал, что сыграет ещё 18 лунок.
«Но у нас же игра», — заявил тренер. «Я буду в порядке», — ответил Джордан.
Перед матчем тренер нам давал указания, кто кого будет оборонять. Майкл тут же заявил: «Нет, я буду оборонять другого парня, их разыгрывающего. Он про меня наговорил всякого, я читал в газете».
В итоге после 36 разыгранных лунок он пошёл обороняться против того парня. В итоге защищает его, будто сейчас проходит седьмая игра финальной серии. Также он ему наговаривал постоянно, мол только попробуй ещё раз что-нибудь про меня скажи!
И тогда я подумал, что Джордан из другой породы», — рассказал Баркли в эфире NBA on TNT.
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