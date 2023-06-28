«Пари НН» подписал контракт с американским защитником из чемпионата Турции

«Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с американским защитником Сайласом Мэлсоном (193 см, 26 лет).

В прошлом сезоне он отметился в чемпионате Турции в составе клуба «Петким», а нижегородским болельщикам может быть известен по выступлению за эстонский «Калев» в Единой лиге ВТБ — 2021/2022. Контракт с Сайласом рассчитан до конца предстоящего сезона.

Сайлас Мэлсон родился 22 августа 1996 года в Портленде, штат Орегон. В местной школе «Джефферсон» он сразу прославился сверхрезультативностью — 24,2 очка, 6 подборов, 3,3 передачи и 1,5 перехвата.

Осенью того же года он поступил в знаменитый университет Гонзага штата Вашингтон и присоединился к команде «Бульдоги», выступающей в первом дивизионе NCAA. Все четыре года его обучения, с 2014-го по 2018-й, «Бульдоги» участвовали в «Мартовском безумии», а в сезоне-2016/2017 стали финалистами NCAA.

Параллельно с учёбой в 2015 году защитник вошёл в состав сборной США U19.

В прошлом сезоне Мэлсон успел провести всего три игры за турецкий клуб «Петкимспор», после чего выбыл из-за травмы. К лету 2023 года он полностью восстановился и готов начать сезон за «Пари Нижний Новгород».