«Пари НН» подписал контракт с американским защитником из чемпионата Турции

«Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с американским защитником Сайласом Мэлсоном (193 см, 26 лет).
В прошлом сезоне он отметился в чемпионате Турции в составе клуба «Петким», а нижегородским болельщикам может быть известен по выступлению за эстонский «Калев» в Единой лиге ВТБ — 2021/2022. Контракт с Сайласом рассчитан до конца предстоящего сезона.
Сайлас Мэлсон родился 22 августа 1996 года в Портленде, штат Орегон. В местной школе «Джефферсон» он сразу прославился сверхрезультативностью — 24,2 очка, 6 подборов, 3,3 передачи и 1,5 перехвата.
Осенью того же года он поступил в знаменитый университет Гонзага штата Вашингтон и присоединился к команде «Бульдоги», выступающей в первом дивизионе NCAA. Все четыре года его обучения, с 2014-го по 2018-й, «Бульдоги» участвовали в «Мартовском безумии», а в сезоне-2016/2017 стали финалистами NCAA.
Параллельно с учёбой в 2015 году защитник вошёл в состав сборной США U19.
В прошлом сезоне Мэлсон успел провести всего три игры за турецкий клуб «Петкимспор», после чего выбыл из-за травмы. К лету 2023 года он полностью восстановился и готов начать сезон за «Пари Нижний Новгород».
- 28 июня 2023
-
16:22
-
16:17
-
16:08
-
15:43
-
15:34
-
14:27
-
14:17
-
13:53
-
13:39
-
13:31
-
13:00
-
12:52
-
12:02
-
11:56
-
11:43
-
10:51
-
10:23
-
09:54
-
09:49
-
09:41
-
07:46
-
07:17
-
06:38
-
06:05
-
05:23
-
00:52
-
00:15
-
00:00
- 27 июня 2023
-
22:58
-
22:30
-
22:00
-
21:36
-
20:55
-
20:11
-
20:05