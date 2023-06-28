Грант Уильямс, ставший свободным агентом, хочет подписать новый контракт с «Бостоном»

Тяжёлый форвард Грант Уильямс, ставший свободным агентом, выразил желание подписать новый контракт с «Бостон Селтикс».
«Если «Селтикс» решат оставить меня и вернуть, конечно, я вернусь и буду рад и готов играть… Это было лёгкое восстановление после операции на руке, и я вернусь гораздо раньше тренировочного лагеря», — приводит слова Уильямса NBCSCeltics.
24-летний Уильямс показал лучшие результаты в карьере в этом сезоне: в среднем 8,1 очка, 4,6 подбора и 1,7 передачи почти за 26 минут игры.
Напомним, «Бостон» проиграл «Майами Хит» в полуфинале плей-офф НБА. Решающая седьмая игра серии закончилась победой «Майами» со счётом 103:84. Соперником подопечных Эрика Споэльстры по финалу стал «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».
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