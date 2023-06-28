Йокич — Блэку перед драфтом: должен сказать тебе, это ничего не значит — я был выбран 41-м

Стало известно, какой совет звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич дал новоиспечённому защитнику «Орландо Мэджик» Энтони Блэку перед началом драфта НБА. Напомним, 19-летний игрок был выбран шестым пиком в первом раунде драфта.

«Удачи сегодня на драфте. Но я должен сказать тебе, что это ничего не значит. Я был выбран 41-м, и никто меня не считал… Просто усердно работай и окружи себя хорошими людьми, которым ты доверяешь», — приводит слова Йокича streamable.com.

Энтони Блэк – комбо-гард, который в прошлом году считался лучшим разыгрывающимся среди проспектов NCAA. В студенческой лиге он защищал цвета «Арканзаса» и был лидером команды по передачам, а также по сыгранным минутам. Это габаритный плеймейкер, способный как создавать ситуации для бросков партнёров, так и самому набирать очки. В минувшем сезоне студенческой баскетбольной лиги NCAA Блэк набирал 12,8 очка, 5,1 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру в составе университета Арканзаса.