Сборная Ливана до 19 лет установила антирекорд по набранным очкам в матче с Испанией

Сборная Ливана по баскетболу U-19 потерпела разгромное поражение от команды Испании в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира для игроков не старше 19 лет. Игра завершилась со счётом 102:20 в пользу испанских баскетболистов. Таким образом, команда Ливана установила антирекорд по количеству набранных очков в одном матче в истории турнира. Ранее аналогичный антирекорд принадлежал сборной Кот-д’Ивуара, которая проиграла США со счетом 29:88.
Самым результативным составе ливанской команды стал Карим Ртайл, набравший 8 очков. Ливан реализовал 8 из 55 бросков с игры, включая 1 из 16 из-за дуги. У испанцев самым результативным игроком стал защитник Серхио де Ларреа, набравший 23 очка.
Юношеский чемпионат мира по баскетболу проходит в Дебрецене (Венгрия) с 24 июня по 2 июля.
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