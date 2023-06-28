Войнаровски – об Ирвинге: для него выбор ограничен, все ожидают, что он вернётся в «Мэвс»

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался по поводу будущего звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга.

«Рынок для Кайри Ирвинга — законные места, ради которых он покинул бы Даллас, которые имеют смысл, которые ему доступны, — крайне ограничен, возможно, почти равен нулю. Я думаю, что все ожидают, что он вернётся в «Мэвс»», — приводит слова Войнаровски Clutch Points.

Ранее сообщалось, что в команде настроены переподписать игрока и надеются, что сам он захочет остаться. По поводу его обмена в «Даллас» обращался «Финикс», но после обмена туда Брэдли Била «Маверикс» остаются единственной командой, заинтересованной в услугах Кайри.

В случае возвращения в «Мэвс» он будет иметь право на подписание пятилетнего контракта на $ 272,9 млн. Максимум, который Ирвинг может получить в другой команде — это четырёхлетний контракт на $ 201,7 млн.