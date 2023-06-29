Близкий друг Джа Моранта признался, что у баскетболиста есть настоящий пистолет

Проблемы звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта с оружием вышли на новый уровень после показаний близкого друга баскетболиста, сообщает журналист Лукас Финтон из Memphis Commercial Appeal.
Друг Моранта Давонте Пак сказал, что у игрока действительно есть пистолет Glock 40, но в своём видео Морант держал в руках зажигалку, похожую на пистолет, а не само оружие. Это видео отчасти привело к тому, что Морант был дисквалифицирован в НБА на 25 игр за поведение, наносящее ущерб лиге.
В мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа заметили в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.
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