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«Портленд» интересуется центровым «Монако» Донтой Холлом

«Портленд» интересуется центровым «Монако» Донтой Холлом
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«Портленд Трэйл Блэйзерс» может подписать контракт с центровым «Монако» Донтой Холлом, сообщает Eurohoops.

По информации источника, переход центрового вполне возможен, так как в его контракте с «Монако» есть пункт о возвращении в Национальную баскетбольную ассоциацию. Также сообщается, что в случае ухода Холла «Монако» сосредоточит все силы на подписании контракта с испанским тяжёлым форвардом Николой Миротичем, который уже объявил, что покидает«Барселону».

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Ранее инсайдер Марк Стейн также писал в своём «твиттере», что игрок входит в сферу интересов «Портленда».

В минувшем сезоне Евролиги 25-летний Холл принял участие в 41 матче Евролиги в составе «Монако» и набирал в среднем 7,5 очка и 5,5 подбора за игру. Вместе с командой он стал бронзовым призёром турнира.

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