Определились полуфинальные пары юношеского чемпионата мира по баскетболу
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Сегодня, 30 июня, состоялись четвертьфинальные матчи юношеского чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Венгрии.
Действующие победители турнира, сборная США, победили Японию, сборная Испании уверенно переиграла команду Аргентины. Турецкие юноши не испытали проблем в матче с Канадой, сборная Франции с разгромным счётом обыграла Сербию.
Юношеский чемпионат мира по баскетболу. 1/4 финала:
Испания — Аргентина — 85:47;
Канада — Турция — 73:97;
США — Япония — 105:61;
Франция — Сербия — 98:59.
Полуфинальные пары юношеского чемпионата мира по баскетболу:
Испания — Турция;
США — Франция.
Полуфинальные матчи состоятся 1 июля. Юношеский чемпионат мира по баскетболу проходит в Дебрецене (Венгрия) с 24 июня по 2 июля.
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