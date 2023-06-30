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Определились полуфинальные пары юношеского чемпионата мира по баскетболу

Определились полуфинальные пары юношеского чемпионата мира по баскетболу
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Сегодня, 30 июня, состоялись четвертьфинальные матчи юношеского чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Венгрии.

Действующие победители турнира, сборная США, победили Японию, сборная Испании уверенно переиграла команду Аргентины. Турецкие юноши не испытали проблем в матче с Канадой, сборная Франции с разгромным счётом обыграла Сербию.

Юношеский чемпионат мира по баскетболу. 1/4 финала:

Испания — Аргентина — 85:47;
Канада — Турция — 73:97;
США — Япония — 105:61;
Франция — Сербия — 98:59.

Полуфинальные пары юношеского чемпионата мира по баскетболу:

Испания — Турция;
США — Франция.

Полуфинальные матчи состоятся 1 июля. Юношеский чемпионат мира по баскетболу проходит в Дебрецене (Венгрия) с 24 июня по 2 июля.

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