Определились полуфинальные пары юношеского чемпионата мира по баскетболу

Сегодня, 30 июня, состоялись четвертьфинальные матчи юношеского чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Венгрии.

Действующие победители турнира, сборная США, победили Японию, сборная Испании уверенно переиграла команду Аргентины. Турецкие юноши не испытали проблем в матче с Канадой, сборная Франции с разгромным счётом обыграла Сербию.

Юношеский чемпионат мира по баскетболу. 1/4 финала:

Испания — Аргентина — 85:47;

Канада — Турция — 73:97;

США — Япония — 105:61;

Франция — Сербия — 98:59.

Полуфинальные пары юношеского чемпионата мира по баскетболу:

Испания — Турция;

США — Франция.

Полуфинальные матчи состоятся 1 июля. Юношеский чемпионат мира по баскетболу проходит в Дебрецене (Венгрия) с 24 июня по 2 июля.