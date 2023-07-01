Сборная США уступила Франции в полуфинале юношеского ЧМ по баскетболу

Сборная США до 19 лет проиграла команде Франции в полуфинале юношеского чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Венгрии (86:89).

Действующие победители турнира, сборная США, всего лишь в 5-й раз в истории не сумела выйти в финал чемпионата мира U19. Ранее американской сборной не удавалось выйти в финал в 1995, 2003, 2011 и 2017 годах.

При этом стоит отметить, что два года назад США и Франция уже встречались в финале юношеского ЧМ. Тогда американцы с Четом Холмгреном одолели французов с Виктором Вембаньямой со счетом 83:81.

Юношеский чемпионат мира по баскетболу. 1/2 финала:

США — Франция — 86:89.

Соперник сборной Франции по финалу определится во встрече Испания — Турция. Юношеский чемпионат мира по баскетболу проходит в Дебрецене (Венгрия) с 24 июня по 2 июля.