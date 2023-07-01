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Франция и Испания сыграют в финале юношеского чемпионата мира по баскетболу

Франция и Испания сыграют в финале юношеского чемпионата мира по баскетболу
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Сегодня, 30 июня, состоялись полуфинальные матчи юношеского чемпионата мира по баскетболу U19, который проходит в Венгрии.

В первой встрече игрового дня действующие победители турнира, американцы в напряжённой борьбе уступили сборной Франции и лишь в пятый раз в истории не смогли дойти до решающего матча турнира (86:89).

Во второй полуфинальной игре сборная Испании уверенно переиграла команду Турции (83:51). Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард Жорди Родригес (20).

Юношеский чемпионат мира по баскетболу. 1/2 финала:

Испания — Турция — 83:51.
США — Франция — 86:89.

Юношеский чемпионат мира по баскетболу проходит в Дебрецене (Венгрия) с 24 июня. Финальный матч состоится завтра, 2 июля.

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