Грузинский центровой Александр Мамукелашвили останется в «Спёрс» ещё на один год
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«Сан-Антонио Спёрс» переподписали грузинского центрового Александра Мамукелашвили на следующий сезон, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Зарплата центрового будет составлять $ 2 млн.
Александр оказался в «Сан-Антонио» 3 марта 2023 года после того, как был отчислен «Милуоки Бакс», после чего игрок провёл впечатляющий отрезок в конце регулярного сезона. За 19 игр в форме техасской команды баскетболист в среднем набирал 10,8 очков и 6,8 подборов.
Грузин был задрафтован в 2021 году в конце второго раунда «Индианой Пэйсерс» после чего был тут же обменян в «Милуоки». За «Бакс» Александр провёл 67 матчей за два года, но так и не смог стать частью постоянной ротации, после чего и был отчислен в начале весны нынешнего года.
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