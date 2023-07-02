Источник: «Портленд» ищет третью команду для Тайлера Хирроу в обмене Дэмьена Лилларда

Репортёр Yahoo Sports Джейк Фишер в своих социальных сетях написал о том, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» ищет третью команду для потенциальной сделки с «Майами Хит» по поводу обмена звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.
Напомним, вчера, 1 июля, Лиллард запросил обмен из «Портленда». Источники сообщили, что приоритетной целью для Дэмьена является переход в «Майами».
Главным активом, который могут предложить «Хит», является защитник Тайлер Хирроу. «Трэйл Блэйзерс» не заинтересованы в приобретении ещё одного игрока задней линии, учитывая наличие перспективных защитников Анферни Саймонса, Шэйдона Шарпа и только что задрафтованного разыгрывающего Скута Хендерсона. Именно по этой причине команда из штата Орегон ищет третью команду, чтобы включить её в сделку.
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