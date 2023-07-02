The Athletic: главной целью Лилларда является «Майами Хит»

Приоритетной целью звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда является обмен в «Майами Хит», сообщает The Athletic.

Несмотря на то что Лиллард выразил желание играть только за «Хит», может произойти сценарий, при котором появится ещё один устраивающий все стороны вариант с обменом, в особенности если у «Майами» не получится прийти к нужной сделке с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Напомним, вчера, 1 июля, Лиллард запросил обмен из «Портленда», где провёл все 11 лет своей карьеры. Будучи лидером франшизы с самых первых лет после прихода в лигу, Лиллард настаивал на том, что хочет остаться в Портленде и пытаться выиграть чемпионство здесь. За 11 лет Дэмьену удалось лишь раз дойти до финала Западной конференции.