The Athletic: главной целью Лилларда является «Майами Хит»
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Приоритетной целью звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда является обмен в «Майами Хит», сообщает The Athletic.
Несмотря на то что Лиллард выразил желание играть только за «Хит», может произойти сценарий, при котором появится ещё один устраивающий все стороны вариант с обменом, в особенности если у «Майами» не получится прийти к нужной сделке с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Напомним, вчера, 1 июля, Лиллард запросил обмен из «Портленда», где провёл все 11 лет своей карьеры. Будучи лидером франшизы с самых первых лет после прихода в лигу, Лиллард настаивал на том, что хочет остаться в Портленде и пытаться выиграть чемпионство здесь. За 11 лет Дэмьену удалось лишь раз дойти до финала Западной конференции.
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