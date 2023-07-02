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Источник: «Бруклин» может стать третьей командой в обмене Лилларда, чтобы получить Хирроу

Источник: «Бруклин» может стать третьей командой в обмене Лилларда, чтобы получить Хирроу
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Репортёр Йен Бегли в своих социальных сетях сообщил, что «Бруклин Нетс» может стать третьей стороной в сделке по обмену звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Майами Хит».

«Команда «Бруклин Нетс» входит в число команд, с которыми связывались в качестве потенциальной третьей стороны в сделке, чтобы приобрести Тайлера Хирроу в рамках обмена Дэмьена Лилларда в команду из Флориды», — написал Бегли в своих социальных сетях.

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Главным активом, который могут предложить «Хит», является защитник Тайлер Хирроу. «Трэйл Блэйзерс» не заинтересованы в приобретении ещё одного игрока задней линии, учитывая наличие перспективных защитников Анферни Саймонса, Шэйдона Шарпа и только что задрафтованного разыгрывающего Скута Хендерсона. Именно по этой причине команда из штата Орегон ищет третью команду, чтобы включить её в сделку.

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