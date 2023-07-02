Иман Шамперт рассказал, почему он не тратил много денег во время карьеры
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт объяснил, почему
«Я никогда не тратил много денег на всякую ерунду. Мне она была попросту не нужна. Я даже не любил ювелирные украшения. Я просто отдыхал и экономил деньги.
Большинство людей может зарабатывать сейчас те же деньги, что и я сейчас. Но если вы не заработаете столько денег, сколько я за последние 10 лет, вы не сможете иметь таких возможностей, какие есть у меня. Многие люди этого не понимают», — приводит слова Шамперта Fadeaway World.
Ранее Шамперт рассказал, как действует звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг при игре один в один, назвав главную особенность игрока.
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