Иман Шамперт рассказал, почему он не тратил много денег во время карьеры

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт объяснил, почему

«Я никогда не тратил много денег на всякую ерунду. Мне она была попросту не нужна. Я даже не любил ювелирные украшения. Я просто отдыхал и экономил деньги.

Большинство людей может зарабатывать сейчас те же деньги, что и я сейчас. Но если вы не заработаете столько денег, сколько я за последние 10 лет, вы не сможете иметь таких возможностей, какие есть у меня. Многие люди этого не понимают», — приводит слова Шамперта Fadeaway World.

Ранее Шамперт рассказал, как действует звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг при игре один в один, назвав главную особенность игрока.