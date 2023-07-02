Гомельский: общий уровень игры команд Единой Лиги ВТБ снизился

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу уровня Единой лиги ВТБ после того, как многие легионеры покинули чемпионат.

«Общий уровень игры команд Единой Лиги ВТБ снизился. Это было ожидаемо. Уехал целый ряд сильных игроков, тренеры были вынуждены менять тактику в сторону упрощения. Ожидал, что команды-середняки, которые понесли наименьшие потери, покажут себя, вмешаются в борьбу — однако не дождался. Зато в первой четвёрке произошли перестановки в занятых местах. Конечно, я [как] болельщик ЦСКА расстроился из-за поражения в полуфинальной серии. Надеюсь, в следующем сезоне команда сумеет вернуться на привычную позицию», — написал Гомельский на своём сайте.