Европейская сборная выиграла юношеский чемпионат мира впервые с 2011 года

Завершился чемпионат мира по баскетболу — 2023. В финальной встрече сборная Испании оказалась сильнее национальной команды Франции со счётом 73:69.

Самым результативным игроком встречи стал Мелвин Аджинса из команды «Сан-Квентин». На его счету 21 очко и четыре подбора. В составе испанцев наилучшую результативность продемонстрировал Жорди Родригес из «Ховентуда» — 18 очков, три подбора.

Стоит отметить, что это первый раз с 2011 года, когда победу в чемпионате одерживает команда из Европы. Тогда триумфаторами мирового первенства стали баскетболисты из Литвы. В последующие годы победу одерживали американцы и однажды канадцы.

Напомним, что чемпионат мира по баскетболу среди юношей до 19 лет проводится один раз в два года.