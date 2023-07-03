Европейская сборная выиграла юношеский чемпионат мира впервые с 2011 года
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Завершился чемпионат мира по баскетболу — 2023. В финальной встрече сборная Испании оказалась сильнее национальной команды Франции со счётом 73:69.
Самым результативным игроком встречи стал Мелвин Аджинса из команды «Сан-Квентин». На его счету 21 очко и четыре подбора. В составе испанцев наилучшую результативность продемонстрировал Жорди Родригес из «Ховентуда» — 18 очков, три подбора.
Стоит отметить, что это первый раз с 2011 года, когда победу в чемпионате одерживает команда из Европы. Тогда триумфаторами мирового первенства стали баскетболисты из Литвы. В последующие годы победу одерживали американцы и однажды канадцы.
Напомним, что чемпионат мира по баскетболу среди юношей до 19 лет проводится один раз в два года.
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