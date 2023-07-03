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Джей Джей Редик — о критике Диллона Брукса: хотел бы, чтобы он был в моей команде

Джей Джей Редик — о критике Диллона Брукса: хотел бы, чтобы он был в моей команде
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик отреагировал на подписание контракта Диллоном Бруксом с «Хьюстон Рокетс» на четыре года. Спортсмен заработает $ 80 млн.

«Я видел все твиты и мемы о том, что ему нужно выучить китайский язык… Но этот парень только что подписал контракт на $ 80 млн. Говорил это много раз, повторю ещё раз. Я хотел бы, чтобы в моей команде был Диллон Брукс», — сказал Редик во время своего подкаста The Old Man and the Three.

Факт подписания:
Диллон Брукс подписал четырёхлетний контракт с «Хьюстоном» на сумму $ 80 млн

Брукс подписал крупное соглашение после того, как провёл скандальную серию плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс», выступая за «Мемфис Гриззлиз». Во время противостояния Брукс позволил себе нелестное высказывание в адрес звёздного форварда Леброна Джеймса, заявив: «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков». По иронии судьбы заключительный матч серии закончился в пользу «Лейкерс» с 40-очковой разницей.

Реакция на контракт Брукса:
«Абсолютно отвратительно». Болельщики отреагировали на переход Диллона Брукса в «Хьюстон»
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