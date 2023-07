Джей Джей Редик — о критике Диллона Брукса: хотел бы, чтобы он был в моей команде

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик отреагировал на подписание контракта Диллоном Бруксом с «Хьюстон Рокетс» на четыре года. Спортсмен заработает $ 80 млн.

«Я видел все твиты и мемы о том, что ему нужно выучить китайский язык… Но этот парень только что подписал контракт на $ 80 млн. Говорил это много раз, повторю ещё раз. Я хотел бы, чтобы в моей команде был Диллон Брукс», — сказал Редик во время своего подкаста The Old Man and the Three.

Брукс подписал крупное соглашение после того, как провёл скандальную серию плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс», выступая за «Мемфис Гриззлиз». Во время противостояния Брукс позволил себе нелестное высказывание в адрес звёздного форварда Леброна Джеймса, заявив: «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков». По иронии судьбы заключительный матч серии закончился в пользу «Лейкерс» с 40-очковой разницей.