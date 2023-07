Джей Джей Редик высказался об уровне Брукса, заключившего контракт с «Рокетс» на $ 80 млн

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик высказался об атакующем защитнике Диллоне Бруксе, который ранее подписал контракт с «Хьюстон Рокетс» на четыре года. Спортсмен заработает $ 80 млн.

«В своей команде я хотел бы разрушителя, я хотел бы парня, который мог бы насолить другим. И, наконец, я хотел бы парня, который может защищаться на высоком уровне. А он действительно может здорово защищаться. Такие парни нужны в команде», — сказал Редик во время своего подкаста The Old Man and the Three.

В минувшем сезоне НБА Брукс принял участие в 79 матчах, в которых в среднем набирал 14,1 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,5 передачи.

Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА: