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Инсайдер: «Бостон», «Миннесота» и «Нью-Орлеан» заинтересованы в Дэмьене Лилларде

Инсайдер: «Бостон», «Миннесота» и «Нью-Орлеан» заинтересованы в Дэмьене Лилларде
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Команды НБА «Бостон Селтикс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Нью-Орлеан Пеликанс» пополнили список клубов, заинтересованных в звёздном американском разыгрывающем «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьене Лилларде, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

«Клипперс», «Миннесота», «Нью-Орлеан» и «Бостон» – это те команды, которые, насколько я знаю, пытались узнать об условиях обмена Лилларда. Уверен, желающих больше», – сказал Хэйнс в подкасте #thisleague UNCUT.

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Дэмьен Лиллард выступал за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры, попав в команду через драфт 2012 года под шестым номером. Американец семь раз становился участником Матча всех звёзд НБА. Также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.

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