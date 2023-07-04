Дрэймонд Грин назвал причину спада Бена Симмонса

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал причину спада разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса.

«Мы уже видели, как люди теряют уверенность в своей игре. Что произошло с игроком? Бен Симмонс – это идеальный пример. Бен Симмонс является тем же игроком, который доминировал в «Филадельфии». И разница между его прежней версией и нынешней – это уверенность в себе. Я сочувствую таким людям… Я никогда не лишался уверенности, и поэтому у меня получилась хорошая карьера. Хотя у меня были проблемы с бросками» – сказал Симмонс в подкасте Пола Джорджа.

В минувшем сезоне Симмонс принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.