Эдриан Войнаровски: «Филадельфия» по-прежнему хочет сохранить Джеймса Хардена

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что в «Филадельфии Сиксерс» по-прежнему рассматривают вариант, при котором им удастся сохранить в команде звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена, несмотря на то что игрок запросил обмен.
«Я думаю, что в ситуации с Джеймсом Харденом существуют два варианта. «Сиксерс» по-прежнему хотели бы оставить его ещё на один сезон. Они могут попытаться убедить его, что они всё ещё могут сотрудничать и что здесь у него есть шанс побороться за чемпионство.
В то же время они ведут переговоры об обмене с другими командами. «Клипперс» по-прежнему проявляют заинтересованность в Хардене», – сказал Войнаровски в эфире программы First Take.
Ранее стало известно, что Харден активировал опцию игрока в контракте с «Сиксерс» на следующий сезон и запросил обмен.
- 5 июля 2023
-
00:52
-
00:52
-
00:08
- 4 июля 2023
-
23:53
-
23:31
-
23:11
-
23:00
-
22:26
-
22:04
-
21:43
-
21:27
-
21:17
-
21:04
-
20:28
-
20:20
-
19:56
-
19:19
-
19:06
-
18:54
-
18:26
-
17:45
-
17:00
-
16:23
-
15:27
-
15:18
-
14:10
-
13:39
-
12:17
-
11:49
-
11:41
-
10:39
-
10:19
-
09:24
-
07:34
-
06:24