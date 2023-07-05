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Кевин Гарнетт и Пол Пирс прокомментировали нежелание Джимми Батлера оказаться в Зале Славы

Кевин Гарнетт и Пол Пирс прокомментировали нежелание Джимми Батлера оказаться в Зале Славы
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Чемпионы НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт и Пол Пирс высказали своё мнение по поводу заявления лидера «Майами Хит» Джимми Батлера о том, что не хотел бы оказаться в Зале славы.

«Если быть до конца честным, то я бы не хотел оказаться в Зале славы НБА. Вместо празднеств и всего такого я просто хочу пойти и опустить ноги куда-нибудь в песок. Я не сторонник индивидуальных наград», — заявил Батлер во время финальной серии против «Денвер Наггетс».

Заявление Батлера:
Джимми Батлер: я бы не хотел оказаться в Зале славы НБА

«Я думаю, он заявил это со стороны того, что подобные вещи волнуют только олдскульных ребят, мол, уже их поколение это не так сильно заботит», — сказал Гарнетт на шоу KGCertified.

«Нельзя проявлять такое неуважение Залу Славы. Я думаю, он просто был на эмоциях во время финала, поскольку его команда уступала в серии. Потом он успокоится и поменяет своё отношение. Он заслуживает оказаться в списке членов Зала Славы, он был уже в двух финалах», — заявил Пирс.

И Пирс, и Гарнетт — являются членами Зала Славы баскетбола.

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