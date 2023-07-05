Кевин Гарнетт и Пол Пирс прокомментировали нежелание Джимми Батлера оказаться в Зале Славы

Чемпионы НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт и Пол Пирс высказали своё мнение по поводу заявления лидера «Майами Хит» Джимми Батлера о том, что не хотел бы оказаться в Зале славы.

«Если быть до конца честным, то я бы не хотел оказаться в Зале славы НБА. Вместо празднеств и всего такого я просто хочу пойти и опустить ноги куда-нибудь в песок. Я не сторонник индивидуальных наград», — заявил Батлер во время финальной серии против «Денвер Наггетс».

«Я думаю, он заявил это со стороны того, что подобные вещи волнуют только олдскульных ребят, мол, уже их поколение это не так сильно заботит», — сказал Гарнетт на шоу KGCertified.

«Нельзя проявлять такое неуважение Залу Славы. Я думаю, он просто был на эмоциях во время финала, поскольку его команда уступала в серии. Потом он успокоится и поменяет своё отношение. Он заслуживает оказаться в списке членов Зала Славы, он был уже в двух финалах», — заявил Пирс.

И Пирс, и Гарнетт — являются членами Зала Славы баскетбола.