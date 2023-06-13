Джимми Батлер: я бы не хотел оказаться в Зале славы НБА

Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о возможном включении в Зал славы НБА.

«Если быть до конца честным, то я бы не хотел оказаться в Зале славы НБА. Вместо празднеств и всего такого, я просто хочу пойти и опустить ноги куда-нибудь в песок. Я не сторонник индивидуальных наград», — приводит слова Батлера пресс-служба НБА.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в 21 матче, набирая в среднем 27,2 очка, 6,6 подбора и 5,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,6, трёхочковых — 35,6.

Напомним, счёт в серии финала плей-офф НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» — 3-1 в пользу первых. На данный момент проходит пятый матч в Колорадо.