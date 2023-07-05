Чемпион НБА назвал плюс для «Портленда» от обмена Дэмьена Лилларда

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Брайан Скалабрини поделился мнением о запросе звёздного разыгрывающего, лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда на обмен.

«Бывают моменты, когда суперзвёздный игрок хочет двигаться дальше и команда может получить за него кучу активов. Для самой команды это намного лучше», — сказал Скалабрини в эфире SiriusXM NBA Radio.

Напомним, Лиллард выступает за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры (был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под общим шестым номером). Он семь раз был участником Матча всех звёзд НБА. Также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.

Сын Леброна реализовал несколько трёхочковых на турнире среди проспектов: