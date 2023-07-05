Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА назвал плюс для «Портленда» от обмена Дэмьена Лилларда

Чемпион НБА назвал плюс для «Портленда» от обмена Дэмьена Лилларда
Комментарии

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Брайан Скалабрини поделился мнением о запросе звёздного разыгрывающего, лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда на обмен.

«Бывают моменты, когда суперзвёздный игрок хочет двигаться дальше и команда может получить за него кучу активов. Для самой команды это намного лучше», — сказал Скалабрини в эфире SiriusXM NBA Radio.

НБА. Актуальное:
«Самый доминирующий спортсмен». Виктор Вембаньяма заценил гастрономическое мероприятие
Видео
«Самый доминирующий спортсмен». Виктор Вембаньяма заценил гастрономическое мероприятие

Напомним, Лиллард выступает за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры (был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под общим шестым номером). Он семь раз был участником Матча всех звёзд НБА. Также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.

Сын Леброна реализовал несколько трёхочковых на турнире среди проспектов:

Последнее по Лиллард:
«Теперь путь за чемпионским перстнем!» Что известно по Дэмьену Лилларду на данный момент
«Теперь путь за чемпионским перстнем!» Что известно по Дэмьену Лилларду на данный момент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023