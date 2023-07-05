Энтони Паркер назначен на пост генерального менеджера «Орландо»

«Орландо Мэджик» назначил Энтони Паркера на пост генерального менеджера, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Как говорится в сообщении, Энтони Паркер, ранее занимавший пост помощника генерального менеджера, получил повышение в связи с уходом Джона Хэммонда, который станет старшим советником президента по баскетбольным операциям.

Хэммонд занимал свой пост с 2017 года. Под его руководством «Мэджик» лишь дважды вышли в плей-офф.

Энтони Паркер впервые присоединился к «Орландо» в 2012 году в должности скаута. Позднее он также руководил командой «Мэджик» в Лиге развития НБА.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» занял 13-е место по итогам регулярного чемпионата и не попал в плей-ин.