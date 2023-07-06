Виктор Вембаньяма рассказал, почему решил использовать 1-й игровой номёр в «Спёрс»

Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал что значит для 1-й игровой номер, который он выбрал для игры в техасской команде.

«Это вопрос ментальности. Для меня нет другого пути, кроме того, чтобы быть номер один. Я не могу принять того, чтобы быть за спиной кого-то другого, не быть лучшим», — заявил Вембаньяма в интервью Мишель Бидл.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на минувшем драфте. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.