Виктор Вембаньяма: на драфте я заново родился, началась новая жизнь

Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал о своих сильных эмоциях во время драфт-церемонии. Игрок расплакался после того, как был выбран под первым номером.
«Когда ты ожидаешь ребёнка, ты ведь знаешь что он родится, но все равно плачешь, когда это происходило. Также и здесь, хоть я и знал, что меня выберут, но всё равно заплакал. Это большое достижение в моей жизни. Моя мечта сбылась. Я работал над этим и заслуживаю этого, но все равно это чудесно. На драфте я заново родился, началась новая жизнь», — заявил Вембаньяма в интервью Мишель Бидл.
Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на минувшем драфте. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
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