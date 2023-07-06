Кемба Уокер рассказал, как Майкл Джордан выменял пик повыше, чтобы его задрафтовать

Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд Кемба Уокер рассказал о том, как экс-владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан самолично захотел задрафтовать игрока. Кемба был задрафтован в 2011 году под общим девятым номером.
«Кое-какая команда обещала меня задрафтовать, но в итоге не сделала этого. Так что я понятия не имел, что меня задрафтует «Шарлотт Хорнетс». Они совершили обмен, чтобы взять пик повыше. Все говорили, что это личное желание Майкла Джордана, он хотел выбрать именно меня», — заявил Уокер на подкасте Run Your Race.
В итоге Уокер провёл восемь сезонов в «Шарлотт». По итогам отрезка игрок до сих пор является лидером франшизы по количеству набранных очков — 12 009. После перехода в «Бостон» в 2019 году карьера игрока пошла на спад. На данный момент 33-летний баскетболист находится без клуба.
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