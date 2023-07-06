Иман Шамперт рассказал о конфликтах с Джимми Батлером перед драфтом-2011

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт рассказал, что летом перед драфтом НБА 2011 года они с Джимми Батлером конфликтовали каждый день.

«Мы с Джимми цепляли друг друга, наверное, каждый день, тренируясь летом в Сарасоте. Это было захватывающее зрелище», — приводит слова Шамперта Heat Nation.

Шумперт объяснил, что в процессе подготовки к драфту оба игрока не были уверены в том, что их выберут в первый раунд, но после тренировок они оба уверенно закрепились среди сильнейших игроков.

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